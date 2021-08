Politik in Erkrath : Schrumpfkur für Stadtweiher beschlossen

ERKRATH Kontroverse Diskussion im Planungsausschuss: Ratsmehrheit aus CDU, SPD und FDP will keine zweite Meinung zum Stadtweiher einholen.

Zwei Wochen nach Veröffentlichung der wasserwirtschaftlichen Untersuchung des Stadtweihers, die bei Anwohnern und in den sozialen Medien hohe Wellen geschlagen hatte, wurden die Ergebnisse erstmals in einem Ratsgremium diskutiert. Ingenieur Reinhard Beck vom gleichnamigen Planungsbüro aus Wuppertal hielt seine Präsentation für die Politik in ausführlicherer Form. Dabei blieb er bei seiner Aussage, dass der Stadtweiher um zwei Drittel verkleinert werden muss. Wie zu erwarten war, hat die Zukunft des Stadtweihers für Kontroversen im Ausschuss gesorgt.

Zur Erinnerung: Die Untersuchung war zu dem Ergebnis gekommen, dass der Stadtweiher nicht mehr in seiner ursprünglichen Form wiederherstellbar sei. Als er in den 1970er Jahren angelegt wurde, lag sein Wasserspiegel auf Höhe des Grundwasserspiegels und der Weihe wurde zusätzlich vom Sedentaler Bach gespeist. Durch Flächenversiegelung und die damit verbundene Einspeisung des Regenwassers in die Kanalisation ist der Grundwasserspiegel heute bis auf mindestens zwei Meter unterhalb der Teichsohle abgesunken. Der Sedentaler Bach führt heute kaum noch Wasser, und aufgrund der starken Versickerung könnte der zweite Bach, der Kattendahler Graben, den Weiher nicht alleine befüllen. Selbst bei einer vollflächigen Sohlenabdichtung würde der Wasserstand nicht mehr als 20 Zentimeter betragen, in einigen Monaten sogar auf Null sinken.