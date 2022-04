Politik in Erkrath: Ohne Gutachten gibt es keinen Funkmast.

Bevor in Hochdahl-Ost ein Sendemast für das moderne Mobilfunknetz 5G errichtet werden kann, will eine Ratsmehrheit zunächst ein Gutachten in Auftrag geben. Anwohner befürchten Gesundheitsschäden durch die Strahlung. Foto: Peter Klaunzer / dpa

ERKRATH Stadtrat stimmt geheim über das weitere Vorgehen zur geplanten Sendeanlage in Hochdahl-Ost ab. Dabei bekamen die Skeptiker eine Mehrheit.

Kein Thema in der Erkrather Politik erhitzt die Gemüter zurzeit so sehr, wie das Vorhaben der Telekom, einen Mobilfunkmast an der Bahnlinie in Hochdahl-Ost zu errichten. Das zeigte sich nun wieder in der Ratssitzung, wo gute zwei Stunden darüber diskutiert wurde, ob man ein unabhängiges Gutachten in Auftrag geben, oder einem Einspruch von CDU und FDP stattgeben und den entsprechenden Beschluss aus dem Umweltausschuss zurücknehmen solle. Nach einer Sitzungsunterbrechung und geheimer Abstimmung stand fest: Es wird keinen Mast ohne vorheriges Gutachten geben.