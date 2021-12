Politik in Erkrath : Linke: Stadtweiher mit Regenwasser retten

ERKRATH Mit dem Dach- und Oberflächenwasser aus einem Gebiet zwischen dem Hochdahler Markt und dem Bürgerhaus soll der Weiher gespeist werden.

Die Fraktion von Die Linke hatte einen entsprechenden Antrag gerade noch fristgerecht (18. November) eingereicht, doch die Verwaltung hatte es in den kurzen zwei Wochen nicht geschafft, eine Sitzungsvorlage, also eine schriftliche Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag, anzufertigen. So stand der Punkt zwar auf der Tagesordnung, jedoch ohne jegliche Unterlagen im Ratsinformationssystem. Der Antrag der Linken ist öffentlich nur auf deren Website einzusehen und umfasst drei Punkte: Der Abwasserbetrieb solle eine in 2020 geprüfte Abklemmung von Dachflächen am Stadtweiher durchführen, um das Regenwasser in den Teich einleiten zu können. Zweitens solle geprüft werden, was es kosten würde, auch das Dach- und Oberflächenwasser vom Hochdahler Markt bis zum Bürgerhaus in den Kattendahler Graben und den Sedentaler Bach einzuleiten.