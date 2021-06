Politik in Erkrath : Fahrdienst für Kita-Kinder abgelehnt

Politik in Erkrath

Im Erkrather Quartier Sandheide finden zurzeit rund 100 Kinder keinen wohnortnahmen Betreuungsplatz. Deshalb wollten die Grünen einen Fahrdienst in andere Viertel organisieren. Foto: dpa/Monika Skolimowska

ERKRATH Rund 100 Kinder in der Sandheide finden keinen wohnortnahen Betreuungsplatz. Deshalb hatten die Grünen einen Fahrdienst in andere Viertel vorgeschlagen. Doch dafür gab es keine politische Mehrheit im Hauptausschuss.

Derzeit gibt es nur einen Kindergarten im Einzugsgebiet Sandheide, die Kita Windrose an der Schildsheider Straße. Die Kita Lummerland in Kempen wurde im Jahr 2019 durch Brandstiftung zerstört, und die Planungen für eine neue Kita an der Sandheider Straße ziehen sich hin. „Wir wissen seit drei Jahren, dass etwa 100 Kinder aus der Sandheide keinen wohnortnahen Kita-Platz haben und wir den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung nicht erfüllen“, sagte Reinhard Knitsch (Grüne) im HFA. Im Mai hatte der Jugendhilfeausschuss die Verwaltung beauftragt, die Machbarkeit und Kosten eines möglichen Fahrdienstes zu prüfen – die Ergebnisse lagen nun vor. Demnach müssten einige Voraussetzungen erfüllt und mit dem Fahrdienst-Anbieter vertraglich vereinbart werden, wie Aufsichtspflicht und Unfallversicherung.