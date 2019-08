Erkrath : Spannende Traumreise durch das Universum

ERKRATH Das Planetarium zeigt faszinierende Bilder mit Motiven aus einem Wettbewerb. Das hat Tradition in Hochdahl.

Einmal im Jahr vergibt das Royal Observatory Greenwich einen Preis für das beste Amateur-Foto im Bereich Astronomie. Wegen des Renommees der Sternwarte am Nullmeridian in London, und wegen der langen Tradition des Preises ist der „Astronomy Photographer of the Year“-Award der bedeutendste seiner Art. Immer im September eröffnet in Greenwich eine Ausstellung mit den besten Einreichungen. Auch das Planetarium Hochdahl hat eine Tradition daraus gemacht, mehrmals im Jahr eine „Traumreise“ mit Motiven aus dem Wettbewerb zu zeigen.