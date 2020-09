Hochdahler Straße : Pkw-Fahrer (86) aus Erkrath stirbt nach Unfall

Erkrath Der Mann war aus bislang unklarer Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sein Pkw prallte dabei frontal auf einen Baum und ein Verkehrszeichen.

(RP) Gegen 9 Uhr am Montagvormittag, 14. September, ereignete sich der schwere Unfall. Der 86-jährige Mann aus Erkrath befuhr mit seinem Renault die Hochdahler Straße in Fahrtrichtung Hochdahl, als er in Höhe der Bruchhauser Straße aus bislang unklarer Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte der Pkw frontal auf einen Baum und ein Verkehrszeichen. Der 86-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er am Nachmittag aber seinen Verletzungen erlag. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.