Hochdahler Straße : Pkw-Fahrer (86) aus Erkrath stirbt nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Erkrath Der Mann war in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Sein Pkw prallte frontal auf einen Baum und ein Verkehrszeichen. Der Verunglückte war nach dem Unfall noch ansprechbar und hatte berichtet, sein Fahrzeug in der Kurve nach rechts gelenkt zu haben, um einen Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer zu verhindern.

(RP) Gegen 9 Uhr am Montagvormittag, 14. September, ereignete sich der schwere Unfall. Der 86-jährige Mann aus Erkrath befuhr mit seinem Renault die Hochdahler Straße in Fahrtrichtung Hochdahl, als er in Höhe der Bruchhauser Straße in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte der Pkw frontal auf einen Baum und ein Verkehrszeichen. Der 86-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Nachmittag seinen Verletzungen erlag. Die Polizei hat inzwischen der Verdacht, dass der Mann einem Motorradfahrer ausweichen musste, bevor er von der Straße abkam. Laut eigenen Angaben hatte der Verunglückte, der nach dem Unfall noch ansprechbar war, sein Fahrzeug in der leichten Linkskurve nach rechts lenken müssen, um einen Zusammenstoß mit dem nicht näher beschriebenen Motorradfahrer zu verhindern. Daher ermittelt die Polizei jetzt wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben und nähere Angaben zu dem Motorradfahrer machen können. Hinweise jederzeit unter Telefon 02104 9480-6450.