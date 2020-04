Zeugen alarmierten die Polizei : Pkw-Fahrer mit zwei Promille in Erkrath unterwegs

Pkw-Fahrer mit zwei Promille in Erkrath unterwegs

Erkrath (hup) Gleich mehrfach hatten Zeugen zwischen Montag, 21.40 Uhr, und Dienstag, 0.25 Uhr, die Polizei darauf aufmerksam gemacht, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Mann in einem schwarzen Dacia im Erkrather Stadtgebiet unterwegs sei.

Tatsächlich konnten die Beamten das Fahrzeug des Mannes, eines 38-jährigen Erkrathers, an einer Wohnanschrift nahe der Düsseldorfer Straße ausfindig machen. Der 38-Jährige wirkte stark alkoholisiert, so dass die Beamten ihn mit zur Wache nahmen. Ein (freiwillig durchgeführter) Atemalkoholtest mit dem stationären Testgerät ergab dann auch einen Promillewert von 2,1 (1,05 mg/l). Zur weiteren Beweisführung wurden dem Mann zwei Blutproben durch einen Arzt entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Bereits ab 0,1 Promille zeigt der Alkohol im Blut Experten zufolge Wirkung: Menschen können Entfernungen falsch einschätzen, was im Straßenverkehr fatale Folgen haben kann.