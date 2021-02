Kostenpflichtiger Inhalt: Nutzung erneuerbarer Energie in Erkrath : Photovoltaik-Freunde brauchen Geduld

Photovoltaik auf dem Dach des Erkrather Rathausanbaus. Nach Informationen der Grünen werden derzeit gerade einmal 2,7 Prozent des Potenzials für Photovoltaik auf Erkrather Dachflächen ausgeschöpft. Foto: Bernd Bleichroth

Erkrath Das Interesse an der Energiegewinnung aus der Sonne in Erkrath wächst, aber es ist nicht leicht, an geeignete Handwerker heranzukommen, wissen Experten.