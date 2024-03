Erkrath Pflanzenspenden machen Alt-Erkrath bunt

Entlang der Bahnstraße und rund um den Bavierplatz in Alt-Erkrath sprießen derzeit Hyazinthen, Narzissen, Krokusse und Tulpen aus der Erde und sorgen durch ihre bunten Farben für ein frühlingshaftes Erscheinungsbild. Wer noch etwas genauer hinschaut, kann in zahlreichen Beeten und Baumscheiben noch viele weitere Pflanzen entdecken: So tragen Prärielilien und Thymian, Sternmoos und Blaurauke sowie weitere Arten nicht nur zur Verschönerung des Stadtbilds bei, sondern dienen Insekten auch als wertvolle Nahrungsquelle.