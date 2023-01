Katholische Kirche Zwei Punkt Null Die Heilige Schrift zum Zuhören

Der Hochdahler Bibelkurs von Ludwin Seiwert ist ein Phänomen. Jahrelang zog er die Menschen in Scharen in die unlängst zum Denkmal erhobene Heilig Geist Kirche. Als den Ursprung der Vortragsreihe erinnert der Pastor seinen Umzug von Ratingen in die Sandheide im Jahr 2015: „Als ich in die Gemeinde kam, war hier schon alles organisiert – Kindergarten, Pfarrgemeinderat, Erstkommunionsvorbereitung und Firmung.“