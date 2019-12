Ab sofort neuer Vorstand in Hochdahl : Abschied von der Sternwarte

Ab sofort neuer Vorstand in Hochdahl

Erkrath Nach vielen Jahren ziehen sich die führenden Köpfe Peter Richter und Hendrik Foth zurück. Nachfolger am Start.

Eine Ära ist zu Ende gegangen. Peter Richter hört nach 27 Jahren als Vorsitzender des Vereins „Sternwarte Neanderhöhe Hochdahl“ (snh) auf. Bei der zweijährigen Mitgliederversammlung am Mittwoch wurde ein neuer Vorstand gewählt. Peter Richter, Diplom-Ingenieur und promovierter Ökonom, gestaltete seinen Abschied in der ihm eigenen Art: bescheiden, undramatisch und mit einer Prise Humor.

Das war Mitte der 1980er noch lange nicht so: „Es war mühsam, aber es hat auch Spaß gemacht“, sagte Hendrik Foth.

Neuwahlen mit Überraschung in Neukirchen-Vluyn

Neuwahlen mit Überraschung in Neukirchen-Vluyn : Heimat- und Verkehrsverein wählt Peter Burs zum Ehrenvorsitzenden

Seinen Rückzug hatte Richter lange vorher angekündigt, daher war zur Mitgliederversammlung alles vorbereitet. Ein neuer fünfköpfiger Vorstand stand in den Startlöchern, um „Grünes Licht“ durch das Mitgliedervotum zu empfangen. Weitere Vorschläge oder Einsprüche gab es nicht, so dass die fünf „en bloc“ gewählt werden konnten: Neue erste Vorsitzende ist Katrin Fortak, die 2007 zusammen mit ihrem Mann in den snh eingetreten war. „Wir haben damals viel renoviert und die Astronomie im Observatorium aufleben lassen“, erzählte die Diplom-Physikerin und zweifache Mutter.