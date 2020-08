Kommunalwahl 2020 : So werben Parteien in Erkrath um Stimmen

So werben Parteien in Erkrath um Stimmen

Erkrath Die Erkrather Innenstadt verwandelt sich in einen Schilderwald. Die „großen“ Parteien setzen auf Gesichter, der Rest geht mit konkreten Aussagen oder knappen Slogans ins Detail.

Es ging alles ganz schnell: Von einem auf den anderen Tag tauchten in Erkrath die Wahlplakate zur Kommunalwahl am 13. September auf. Gefühlt hängt nun alle zehn Meter in Hochdahl, Unterfeldhaus und Alt-Erkrath ein Gesicht oder ein Slogan, der eine bessere Zukunft für die Bürger der Stadt verspricht. Sieben Parteien haben realistische Chancen, in den neuen Stadtrat einzuziehen: Die AfD ist zum ersten Mal dabei, und FDP und Linke, die bisher mit Einzelvertretern ohne Fraktion im Rat saßen, haben sich neu aufgestellt.