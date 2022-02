Pandemie-Kritik in Erkrath : Spaziergang umgeht Gegenprotest

Erkrath In Erkrath zeigt der Einsatz gegen Kritiker der Coronamaßnahmen Wirkung. Die Spaziergänger nahmen dieses Mal einen Weg. Zum Gegenprotest hatte „Fridays for Future“ aufgerufen.

Am Montag zogen rund 40 „Spaziergänger“ stumm durch Alt-Erkrath, um gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen zu protestieren. Diesmal trafen sie sich auf der Bahnstraße nahe der Lothringischer Bahnsteighalle. Zugleich gab es ab 17.30 Uhr auch den Gegenprotest mit der der Versammlung „Solidarischer Montag“, diesmal angemeldet von der Erkrather Ortsgruppe von „Fridays for Future“.

Unter den etwa 35 dort Anwesenden war erstmals Christoph Schultz. „Ich bin als Privatperson hier“, ließ er wissen, dass er nicht in seiner Funktion als Verwaltungschef gekommen war. Schultz sprach mit den Anwesenden. Sie bildeten ein Kreis unter dem Glasdach – rote Bänder sorgten für den Corona-Abstand. Nach einer Schweigeminute für die 66, bisher in Erkrath an Corona Verstorbenen, wurde gesungen: unter anderem „We shall overcome“. Da die Spaziergänger diesmal zunächst Richtung Kreuzstraße loszogen, kam es zu keinem direkten Zusammentreffen der beiden Gruppen.

Um 19 Uhr war die Veranstaltung von „Solidarischer Montag“ wie angemeldet beendet. Markus Lenk, Ratsherr für Die Linke, interpretierte den veränderten Zugweg für sich mit folgenden Worten: „Wir haben uns den Raum in der Stadtmitte von denen zurückgeholt. Die sind einem Zusammentreffen mit uns bewusst aus dem Weg gegangen.“ Nicht geändert haben einige „Spaziergänger“ das Ritual, den Gang durch Alt-Erkrath nach gut einer Stunde vor einem italienischen Restaurant in der Bahnstraße ausklingen zu lassen. Dort blieben auch an diesem Montag gut 30 Menschen stehen, um ohne eine Maske an der geöffneten Scheibe des Italieners Schlange zu stehen. Es gab Glühwein und Pizza außer Haus. Verzehrt wurde stehend auf der Bahnstraße. Die Besatzung eines Polizeiwagens beobachtete die Ansammlung. Verstöße gegen den Mindestabstand oder die Masken-Pflicht, wo sie zu gelten gehabt hätte, wurden wie bisher nicht sanktioniert. Ordnungsamtsleiter Carsten Döhr hatte sich jedoch ein Bild von der Situation gemacht. Er sei als „Beobachter in seiner Position als Leiter des Ordnungsamtes“ bis zur Auflösung der Spaziergänger anwesend.