Pandemie in Erkrath : „2G“ – das bedeutet „gemischte Gefühle“

ERKRATH Der Abgleich des Corona-Status gehört in vielen Erkrather Läden mittlerweile zum Alltag. Wie beurteilen Personal und Kunden die 2G-Regel – und die Kontrollen?

„Ich empfinde das als sehr lästig, besonders, wenn ich vormittags allein im Laden arbeite,“ erzählt Natalie Gomez vom Damenbekleidungs-Geschäft „Engel & Helden“ am Hochdahler Markt. Ihre Kollegin Sabine Schröder-Sennhenne ergänzt: „Bedient man gerade eine Kundin oder kassiert, stehen einige Ungeduldige bereits mitten im Geschäft. So schnell komme ich gar nicht zur Tür. Viele übersehen das am Eingang prominent platzierte Hinweisschild.“ Beide betonen aber, dass die „absolute Mehrheit“ freundlich regiere, wenn sie gebeten werden, den Impfnachweis zu zeigen. Allerdings empfinden es dennoch beide Frauen als „unangenehm“, dass sie sich zusätzlich den Ausweis zeigen lassen müssten, um die Übereinstimmung des Namens auf dem Zertifikat dem Ausweis zu überprüfen.

„Ich finde das sehr lästig und mag mich auch nicht gern zur ‚Erfüllungsgehilfin‘ des Landes machen lassen, auch wenn ich die Notwendigkeit einsehe,“ ergänzt Cäcilie Romahn von der Boutique „Sisters – fashion style“ am Neuenhausplatz. Hier werden alle, die das Geschäft betreten möchten, direkt am Eingang kontrolliert. Hinter der Eingangstür sind dazu zwei goldene Pfosten mit einer Samtkordel aufgestellt. „Ich habe schon gedacht, Ihr habt geschlossen“, sagt eine Kundin, die kurz zögerte, die Eingangstür zu öffnen, die ob der Konstruktion dachte, der Laden sei zu . „Ich habe bereits einen Ständer mit Ware direkt vor die Eingangstür gestellt, damit die Kundschaft das eben nicht glaubt“, so Rohmahn. Auch sie bestätigt, dass sie bisher noch keine unangenehmen Situationen erlebt habe mit Menschen, die kein Verständnis für die Kontrollen haben.

In vielen Einzel-Handelsgeschäften lautete eine weitere Bobachtung, die Bernd Wolf, Inhaber der „Goldschmiede am Markt“ so zusammenfasst: „Der Großteil unserer Kundschaft fühlt durch die Kontrolle am Eingang sicherer beim Einkauf. Sie begrüßen diese Regelung sehr“, weiß er zu berichten. Diese Erfahrungen kann auch Küzey Güles bestätigen, der seit September am Hochdahler Markt Baby- und Kleinkinder-Mode anbietet: „Unsere Kunden begrüßen die Regelungen sehr,“ sagt er und betont wie seine Kollegin Claudia Hirschfelder von der Parfümerie Becker: „Die 2G-Regel ist allemal besser als ein erneuten Lookdown.“ Damit sprechen die beiden sicher auch den meisten Kunden aus der Seele, jedenfalls denen, die sich bereits haben impfen lassen; oder nach einer Corna-Infektion genesen sind. Alle anderen wird das Schild an der der Eingangstür zur Buchhandlung Weber freuen: „Wir sind systemrelevant, hier kein 2G.“ Lesehunger will schließlich gestillt werden.