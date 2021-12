Pandemie im Kreis Mettmann : Neuer Ärger über Kreisgesundheitsamt

Erkrath/Mettmann Eine Familie aus Erkrath fühlt sich allein gelassen – nach einem PCR-Test mit positivem Ergebnis ihres Sohnes. Auf Mails und Anrufe wurde nicht reagiert. Um niemanden anzustecken, begab sich die Familie freiwillig in Quarantäne.

Die Empörung der Familie P. aus Erkrath ist groß. Sie gilt dem Corona-Team des Kreisgesundheitsamtes. Von dem fühlen sich Vater, Mutter und zwei Kinder in ihrer schwersten Krise allein gelassen. Seit einem positiven Corona-Test bei dem Sohn am 4. Dezember befindet sich die Familie im Ausnahmezustand. Einerseits möchte sie alles richtig machen, vor allem die eigenen Kinder schützen, niemanden sonst anstecken. Doch auf zahlreiche Mails und Anrufe habe das Kreisgesundheitsamt überhaupt nicht reagiert. Anrufe bei der Kreishotline hätten nur diesen Hinweis ergeben: „Bitte schreiben Sie eine Mail!“ Auch das Einschalten der Schulrektorin und ein Hilferuf an den Bürgermeister von Erkrath brachten unterm Strich – nichts.

So schildert der Vater den Vorgang: Am 4. Dezember wurde in einer dritten Klasse der städtischen Grundschule Falkenstraße in Erkrath die Klasse einem Pool-PCR-Test unterzogen. Während viele Erwachsenen meckern und zetern, machen das die Schulkinder zwei Mal pro Woche. Dieses Mal allerdings mit einem schlechten, einem corona-positiven Ergebnis. Auch für den Fall ist das weitere Vorgehen in der Schule ganz eindeutig geregelt: Die Kinder gehen nach Hause, begeben sich dort in eine freiwillige Quarantäne und führen vor allem einen persönlichen PCR-Test durch. Denn das Sammelergebnis aus der Schule verrät nicht, wer das Virus trägt. „Um 23 Uhr bekamen wir das Ergebnis, dass unser Sohn positiv ist.“ Die Schwester geht in eine Erkrather Kita, Mutter und Vater sind doppelt geimpft und geboostert. Zu diesem Zeitpunkt vertrauen sie noch auf die Ämter des Kreises. Sie teilen per Mail das Testergebnis mit und begeben sich als Familie in Quarantäne, freiwillig.