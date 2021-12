Pandemie im Kreis Mettmann : Kreis entschuldigt sich für Mail-Panne

Erkrath Erstinformation wurde nicht versandt. Wegen Omikron wird eine Task-Force gebildet. Es sollen wieder Bundeswehrsoldaten helfen – und ein privater Dienstleister.

Das Kreisgesundheitsamt entschuldigt sich bei der Familie P. aus Erkrath. Wie am Dienstag berichtet, gehörte der Sohn als Drittklässler der städtischen Grundschule Falkenstraße in Erkrath am 2. Dezember zu einem Pool-PCR-Test mit positivem Ergebnis. Der Junge wurde bei den unmittelbar anschließenden PCR-Einzelnachweisen positiv auf Corona getestet. „Dass zwei Wochen Ungewissheit folgten, liegt daran, dass die Erstinformation nach einer solchen Positiv-Meldung nicht an die Familie versandt wurde“, sagte eine Kreissprecherin. Diese enthalte alle Hinweise und die nächsten Schritte. Sie verband die Entschuldigung mit einem Lob für die Familie, die sich freiwillig in Quarantäne begeben hatte: Mutter, Vater, Schwester und der betroffene Sohn hätten alles richtig gemacht. Dies belege ein am 6. Dezember absolvierter PCR-Test mit einer Virenlast von 26,3 CT. Alle Werte unterhalb von 30 besagen: Die Person ist ansteckend.