Pandemie im Kreis Mettmann : Die ersten Impflinge kamen um 7.30 Uhr

Jan Spiecker (l.) vom Kreisgesundheitsamt boostert Gunnar Greuel aus Erkrath. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Neustart des Impfzentrums am Timocom-Platz in Erkrath: Aus dem zentralen Impfzentrum ist eine von mehreren Impfstellen geworden. Zum Auftakt war der Andrang groß. Landrat Hendele will möglichst viele Angebote schaffen.

Gunnar Greuel krempelt seinen Hemdsärmel hoch. Als der Erkrather hörte, dass das Impfzentrum am Timocom-Platz 1 an diesem Donnerstag wieder eröffnet, hat er sich gleich auf den Weg nach Hochdahl gemacht. Jan Spieker vom Kreisgesundheitsamt desinfiziert den linken Oberarm und – pikst. So schnell das Boostern drinnen geht, so geduldig müssen die Wartenden vor der Tür sein. Manche standen zum Neustart mehrere Stunden lang an, um sich gegen das Coronavirus schützen oder den Impfschutz auffrischen zu lassen. Am Donnerstagmittag war die Warteschlange knapp 200 Meter lang.

„Die ersten standen bereits um 7.30 Uhr hier. Um 10 Uhr haben wir geöffnet“, berichtet Impfkoordinator Florian Leckebusch. Einige Male sei er vor die Tür gegangen, um mit den in der Kälte ausharrenden Menschen zu sprechen, damit sie später noch einmal wiederkommen. Doch die meisten wollten bleiben. Stellvertretend für alle Umstehenden sagt ein Ehepaar aus Velbert: „Ja, bei uns in der Stadt gibt es mittlerweile eine Impfstelle. Aber da muss man auch lange warten. Also sind wir heute hierhin gekommen.“

Info Dezentrale Impfstellen und mobile Angebote Impfstellen In Erkrath, Timocom-Platz 1, ist von Montag bis Freitag, 10-18 Uhr geöffnet. Dort werden über 30-Jährige in der Regel mit Moderna geboostert. Für unter 30-Jährige gibt es Biontech. Weitere Impfstellen des Kreises:

Haan, Kaiserstraße 10-14, geöffnet am 12., 14., 19., 21., 27. und 28. Dezember. Hilden, Hagelkreuz 37, Mittwoch bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Langenfeld, Hauptstraße 129, Mittwoch bis Freitag, 10 bis 18 Uhr. Velbert, Fontanestraße 7, Samstag und Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Mobiles Impfen In Mettmann wird am 14.12. von 9.30 bis 13 Uhr in Metzkausen geimpft, Am Hügel 4. Am 20.12. von 9.30 bis 15 Uhr wird in Mettmann vor dem Gebäude der Agentur für Arbeit, Marie-Curie-Straße 1-5, geimpft. In Wülfrath wird ein Impftermin am 13.12. von 9.30 bis 16.30 Uhr, Parkplatz Am Dieck 4, angeboten.

Dass das möglich ist, liegt am neuen Ansatz bei der Coronabekämpfung, sagt Landrat Thomas Hendele: „Jetzt verfolgen wir im Kreis Mettmann eine dezentrale Impfstrategie. Die Erkrather Impfstelle hier ist nur eine von mehreren.“ Velbert, Hilden, Haan, Langenfeld und eben Erkrath sind eröffnet. Ratingen soll noch an diesem Wochenende folgen, in Heiligenhaus wird ein ehemaliger Supermarkt umgerüstet, Wülfrath geht so rasch wie möglich an den Start. Das Raumangebot von Mettmann sei im Kreisgesundheitsamt auf dem Weg, heißt es. Hendele sagt es so: „Am Ende wollen wir dezentral in jeder Stadt impfen können. Hinzu kommt ein neuer Impfbus, den wir gerade von einem Messebauer einrichten lassen. Die Termine der mobilen Impfaktionen stehen auf unserer Webseite.“ Nicht zuletzt seien ja auch die niedergelassenen Ärzte dabei, zu impfen.

Impfkoordinator Florian Leckebusch (l.) und Landrat Thomas Hendele besuchten auch die lange Schlange der Wartenden vor der Impfstelle. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

In Erkrath selbst ist die Impfstelle deshalb kleiner als zu der Zeit, in der hier das zentrale Impfzentrum des gesamten Kreises untergebracht war. „Insgesamt ist unser Angebot größer als damals“, betont der Landrat. Die beiden Ärzte Jürgen Korbmacher und Thomas Nasse tragen die Verantwortung als leitende Impfärzte. Auffällig sei am ersten Tag gewesen, dass viele Impflinge zum Teil heftige Diskussionen über den Impfstoff begannen, der ihnen verabreicht werden sollte. „Viele Menschen lehnen Moderna ab – vor allem nach den widersprüchlichen Angaben in den vergangenen Tagen“, beobachtet Nasse. „Teilweise diskutieren die Menschen sehr aggressiv mit uns.“ Die Gespräche würden dennoch geführt. Aber das koste natürlich Zeit.