Pandemie im Kreis Mettmann : Das Impfzentrum wirbt um Impfwillige

Kreis Mettmann Zurzeit liegt die Auslastung Im Impfzentrum bei weniger als einem Viertel, sagt der ärztliche Leiter und appelliert: „Kommen Sie vorbei!“ Es gebe keine Wartezeiten und genug Impfstoff. Der Aufruf geht an alle ab 16 Jahre.

Vom anfänglichen Andrang im Impfzentrum ist jetzt in der Ferienzeit nichts mehr zu spüren. Am Dienstag seien weniger als 500 Impflinge zu versorgen gewesen. Das ist nicht einmal ein Viertel der Personenzahl, die am Timocomplatz zu Spitzenzeiten durchgeschleust wurde. Den Verantwortlichen macht die Impftrödelei angesichts der Delta-Variante Sorge. Man brauche keinen Termin bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein zu machen. Es sei genug Impfstoff vorhanden. Und es entstünden spontan vorbeikommenden Impfwilligen keine Wartezeiten – sagt Thomas Nasse. Wo noch vor einigen Wochen streng auf Priorisierung und auf die sorgfältig ausgehandelte Reihenfolge der Impfwilligen geachtet wurde, gilt nun: Freier Eintritt - wer sich impfen lassen will, der darf kommen.