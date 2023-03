Freizeitgestaltung in Erkrath Open-Air-Trödelmarkt mit Weinfest in Alt-Erkrath

Für Erwachsene fallen pro genutztem Meter Standgebühren in Höhe von 7,50 Euro an. Die Standplätze sind zwischen drei und fünf Meter breit und circa 2,5 Meter tief. Für Kinder ist die Teilnahme am Sonntag kostenfrei. An beiden Tagen wird pro Stand ein Müllpfand in Höhe von 30 Euro für Erwachsene und 20 Euro für Kinder erhoben. Die Pfandgebühr ist direkt bei der Anmeldung zu zahlen und wird unmittelbar nach Ende des jeweiligen Trödeltags bei sauberem Verlassen des Standplatzes wieder an den Ausstellenden ausgegeben.