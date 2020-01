Bürger sehen Projekt kritisch : Noch mehr Unterschriften gegen Wimmersberg-Planung

Auf dem ehemalige Gewerbegebiet am Wimmersberg entsteht ein Wohnquartier. Foto: Catella

Erkrath (RP) Bei der frühzeitigen Bürgeranhörung zum Neubauprojekt am Alt-Erkrather Wimmersberg haben einige Bürger seit Oktober 2019 Bedenken und Anregungen geäußert und diese mit mittlerweile 529 Unterschriften dokumentiert.

Eine erste Unterschriftenliste mit 255 Unterschriften war im Oktober 2019 an Bürgermeister Christoph Schultz übergeben worden, eine zweite mit 274 Unterschriften folgte in dieser Woche. Die Kritik der Bürger richtet sich im Wesentlichen gegen das seit September 2018 laufende, aus ihrer Sicht „wenig bürgerfreundliche und abstruse“ Planverfahren, dem städtebaulichen Konzept des Investors mit zu massiver Bebauung, zu vielen Wohnungen, mangelndem Lärmschutz und unzureichender Berücksichtigung des Baum- und Grünbestandes. „In den zuständigen Gremien müssen sich die Politiker mit den Bedenken und Anregungen auseinandersetzen. Auf das Ergebnis sind wir sehr gespannt“, sagt Wimmersberg-Anwohner Michael Laferi, der die Unterschriften gesammelt hat. Er war selbst 30 Jahre lang Planer bei der Stadt Düsseldorf und lässt kein gutes Haar am Vorgehen von Investor und Stadt Erkrath.