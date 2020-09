Neubaugebiet in Alt-Erkrath : Noch ein Vorschlag für den Wimmersberg

Neubaugebiet in Alt-Erkrath

Luftaufnahme der Fläche in Alt-Erkrath, auf der ein Wohnquartier entstehen soll. Foto: Catella

ERKRATH Aber das Kind ist wohl in den Brunnen gefallen: Der Investor wird bauen, obwohl es kompetente Alternativen aus der Bevölkerung gibt. Einige Bürger vermissen nach wie vor eine echte Mitwirkung am Planverfahren und kritisieren Stadt und Investor.

Letztendlich wurden die Pläne von einer Mehrheit aus CDU und SPD bestätigt und die öffentliche Auslage in den Sommerferien durchgeführt. Zuvor hatte Anwohner Michael Laferi, ehemaliger Düsseldorfer Stadtplaner und einer der schärfsten Kritiker der Catella-Pläne, noch einen eigenen Entwurf im Planungsausschuss vorstellen können. Jetzt, da die Offenlage fast beendet ist und alle Beschlüsse stehen, wurde in der jüngsten Planungsausschuss-Sitzung ein weiterer Bürgerentwurf nachgereicht.

Genau das ist aber in Erkrath passiert. Ein auf wirkliche Mitwirkung der Bürger ausgerichtetes Planverfahren sehe anders aus, beklagen kritische Stimmen.

Das Wimmersberg-Projekt gilt als ein wichtiges, letztes großes Plangebiet in Erkrath. Daher müssten echte Planungsalternativen diskutiert werden, fordern einige Bürger.

Er stammt von dem Architekten Hans-Ulrich Zastrau, der bis Februar 2019 dem Seniorenrat angehörte. Zastrau betonte, dass er „nicht nur ein alter Mann“ sei, sondern in seiner beruflichen Laufbahn 466 Objekte, darunter 31 in Erkrath, unter Wohnungs- und Städtebauaspekten bearbeitet habe. Seine Pläne von Januar 2019 habe er damals an alle Beteiligten verschickt, doch sei außer einer „freundlichen Eingangsbestätigung“ von Catella keine Reaktion erfolgt.