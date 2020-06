Mettmann/Erkrath : Rotes Licht weist auf die Krise hin

Mettmann/Erkrath Eventagenturen und andere Betriebe der Veranstaltungswirtschaft schlagen Alarm: Die Einschränkungen der Corona-Krise sind existenzbedrohend. Daher veranstalteten sie jetzt eine „Night of Light“.

(arue) Mit der Aktion „Night of Light“ hat die Branche der Veranstaltungswirtschaft in der Nacht von Montag auf Dienstag auf ihre dramatische Lage aufmerksam gemacht. In Mettmann beteiligte sich die Kulturvilla mit rot beleuchteten Fenstern an der Aktion. In Erkrath hat die Firma Melles & Stein Messe-Service AG den alten Bahnhof rot beleuchtet, der zugleich Sitz der 1998 gegründeten Firma ist. Für das Unternehmen führen die Einschränkungen der Corona-Krise zu einem Umsatzausfall von fünf Millionen Euro und damit zwei Drittel des Jahresumsatzes. Die 30 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Rücklagen aus über 20 Jahren schmelzen dahin.