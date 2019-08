Erkrath : „Düssel Terrassen“ nehmen Gestalt an

Erkrath Der abschließende Intensiv-Workshop zum künftigen Wohngebiet am Wimmersberg wurde von den Beteiligten gelobt.

Das Werkstattverfahren zur Vorplanung des künftigen Wohngebiets am Wimmersberg in Alt-Erkrath ist abgeschlossen. Nach mehreren Bürgerbeteiligungen (zuletzt Workshop am 10. Juli in der Stadthalle) hat der Investor Catella alle Beteiligen nun zu einem Kompakt-Seminar in sein Büro am Düsseldorfer Medienhafen eingeladen. In sechs Themenfeldern konnten Architekten, Gutachter und Vertreter der Erkrather Stadtverwaltung acht Stunden lang intensiv arbeiten und Fragen im direkten Gespräch klären. „So konzentriert haben wir an einem Tag geschafft, wofür man sonst Monate braucht“, freute sich Catella-Geschäftsführer Klaus Franken.