Einkaufen : Neue Würze für Alt-Erkrath

Ursula und Klaus Pöting in ihrem gerade eröffneten Delikatessenladen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Der Gewürzladen „Violas‘“ mit Delikatessen und Geschenkideen ist gerade an der Bahnstraße eröffnet worden, parallel zum zweiten Erkrather Feierabendmarkt.

Von Gundel Seibel

Das Unternehmer-Ehepaar Ursula und Klaus Pöting hat diesen Eröffnungstermin gewählt, damit möglichst viele Marktbesucher gleich am ersten Tag den Weg zu ihrem neuen Geschäft finden. Schon beim Einräumen ihres umfangreichen Sortiments erfuhren die Pötings, die schon in der dritten Generation in Erkrath zuhause sind, herzliche Begrüßung oder neugierige Blicke.

Es tut sich was in der Bahnstraße. Und inhabergeführte Geschäfte erfahren dabei noch eine zusätzliche Anteilnahme. Das Sofortprogramm Innenstadt der Erkrather Stadtverwaltung hat die Pötings dazu bewogen, den Schritt in die Erkrather Selbständigkeit zu wagen.

INFO Stadt sucht weitere Geschäftsideen Interessenten für ein Ladenlokal an der Bahnstraße in Alt-Erkrath können sich für eine Förderung aus dem „Verfügungsfonds Anmietung“ des NRW-Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte bewerben. Die Bewerbungsfrist ist bis zum 31. Dezember dieses Jahres verlängert worden, informiert die Stadtverwaltung. Die ursprüngliche Kaltmiete für das Ladenlokal wird für die Dauer von maximal zwei Jahren um 80 Prozent reduziert. Die Bahnstraße ist das Zentrum Alt-Erkraths, mit kleinteiligen Angebotsstrukturen von Handel, Dienstleistung und Gastronomie. Das Ladenlokal muss sich für eine Förderung zwischen Bahnstraße 16 und Kreuzstraße befinden. Nicht gefördert werden Vergnügungsstätten, Spielhallen, Wettbüros, Shisha-Bars, Billiganbieter und Ein-Euro-Läden. Die Förderkriterien und das Antragsformular sind unter www.erkrath.de/sofortprogramm-innenstadt abrufbar. Die Stadt tritt im Förderzeitraum als Vermieterin gegenüber dem Antragstellenden auf. Nach Ablauf ist ein weiterführender Mietvertrag auszuhandeln. Kontakt: Telefon 0211 2407-2016, Mail wirtschaftsfoerderung@erkrath.de.

Denn die Stadt Erkrath übernimmt in diesem Programm zwei Jahre lang 80 Prozent der Kaltmiete und hat somit Vermieter-Funktion. Stadtkämmerer Thorsten Schmitz sieht in dieser Maßnahme gute Chancen, den Geschäfte-Leerstand zu bekämpfen. Weitere Geschäftsabschlüsse oder Kontakte sollen sich bereits entwickelt haben.

Violas‘ ist benannt nach der Hamburger Franchise-Unternehmerin Viola Fuchs, die das Geschäftsprinzip entwickelte. „Wir haben inzwischen große Freiheiten in bezug auf unser Sortiment“, sagt Klaus Pöting. Schließlich führt das Unternehmer-Ehepaar seit acht Jahren erfolgreich ein Violas‘-Geschäft in der Düsseldorfer Kö-Galerie.

Klaus Pöting ist selbständiger Ingenieur mit beratender Tätigkeit in der Glasindustrie. Ein Lohnabfüll-Unternehmen für hochwertige Lebensmittel hat er zudem gerade in Haan gegründet. Seine Frau Ursula, die gelernte Modedesignerin ist, unterstützt er jedoch im Gewürzgeschäft so oft wie möglich. Beide lieben die Kontakte zu Menschen, denen das Kochen und das Genießen wichtig ist. „Wir lieben diese Gespräche mit Gourmets“, sagen beide überzeugend, die universell und schrankenlos seien.

„Die Zubereitung eines guten Essens ist in jeder Kultur wichtig“, sagt Klaus Pöting. Viele verschiedene Pfeffersorten werden angeboten sowie exotische Gewürze wie Zahtar, Cajun, Baharat oder Garan Masala. Im Erkrather Geschäft gibt es 2500 Produkte. In der gesamten Violas‘ Datenbank sind es 10.000 Produkte. Kochbücher gibt es, Bambusschüsseln, Kissenhüllen oder Einkaufstaschen, alles mit Liebe ausgewählt und keine Discounter-Ware, wie das Paar betont.

Lara Siegfried, die Jura-Studentin, ist eine von vier Mitarbeiterinnen, die sich schon auf ihren neuen Job freut. Ein „Ruck“ gehe durch Erkrath, sagt Ursula Pöting, die auch schon ansprechende Boutiquen gefunden hat.