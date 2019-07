Erkrath : Neuer Theater-Workshop startet am Mittwoch

Neuer Theater-Workshop startet am Mittwoch

Erkrath Für einen Theater-Workshop können sich Interessierte ab sofort anmelden.

Die Caritas-Begegnungsstätte Gerberstraße bietet ab Mittwoch, 31. Juli, unter dem Titel „WattenTheater“ einen Workshop für alle an, die Lust haben, das Spielen einmal auszuprobieren. Der Kursus startet ab dem 31. Juli jeweils mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr. Das Angebot richtet sich an Menschen jeden Alters, die Lust haben, zu spielen, Rollen auszuprobieren und zu genießen. Gemeinsam werden kleine Improvisationen entwickelt, und alle Teilnehmenden können tun, was sie immer schon mal machen wollten. Jede persönliche Besonderheit ist willkommen.