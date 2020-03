Musik in Erkrath : Hildener verändert Profil der Erkrather Jazzsommers

Jazzer Helmut Stein führt die beliebte Erkrather Traditionsveranstaltung nach dem Tod von Jacky Müller weiter. Foto: Guntram Walter

Hilden/Erkrath „Es wird einen Bruch geben“, kündigt der neue künstlerische Leiter Helmut Stein aus Hilden an – und gewährt einen ersten Einblick in sein Konzept.

Unter Jazz verstehe jeder etwas anderes, sagt Helmut Stein, der selbst ein begeisterter Jazzer ist. In seinem eigenen Veranstaltungsraum im – vom ihm begründeten – Hildener QQtec lädt er regelmäßig zu „konzertantem Jazz am Sonntag“ ein, wie er sagt. Welche Art von Jazz das ist? „Anspruchsvolle Musik zum Zuhören. Da bleibt das Publikum sitzen, lauscht und verschiebt den Gang zur Bar in die Pause“, erzählt Stein. Wird so auf der nächste Erkrather Jazzsommer?

Nein, sagt der 77-jährige Stein, der weiß, was er seinem neuen Amt als künstlerischer Leiter einer für größeres, diverseres Publikum gedachten Veranstaltung schuldig ist. Wenn im August der nächste Jazzsommer startet, wird Gefälligeres auf dem Programm stehen, da soll sich keiner sorgen – aber anderes als bei den vergangenen Veranstaltungen, so viel ist schon klar.

Info Musik und Kulinarisches Seit mehr als 20 Jahren gibt es an den ersten drei Sonntagen im August Jazz im Lokschuppen am Hochdahler Ziegeleiweg. Es treten unterschiedliche Formationen auf. Dazu gibt es Kulinarisches aus dem benachbarten Restaurant Hopmanns Olive. Veranstalterin ist die Stadt, unterstützt von der Stiftung der Kreissparkasse und dem Förderverein Neanderland Kultur.

Denn Stein interessiert sich für zeitgenössischen, modernen Jazz und will vor allem den Blues, das Fundament dieser Art von Musik, im Erkrather Programm verankern. „Ich will lebendigen Jazz, einen guten Groove, der das Publikum mitreißt, der nicht vom Notenblatt gespielt wird und auch nicht so klingt wie von der Schallplatte“, erzählt er. Improvisation soll „eine große Rolle spielen“ und – darauf legt Stein großen Wert – tanzen gehört unbedingt dazu. Platz dafür biete der Lokschuppen ja reichlich.

Leichtfüßige Musik, fröhliche Stimmung, die Musiker sollen spielen und singen, das Publikum soll tanzen, so schwebt es Stein vor. Die passenden Bands dafür hat der bestens in der Szene vernetzte, umtriebige Kulturmacher natürlich längst aufgespürt, will aber noch keine Namen nennen. Das wäre zu früh und es könne sich im übrigen auch noch etwas ändern.