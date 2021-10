Bruchausen : Neuer Lebensraum für die Kreuzkröte

Erkrath Ein im Frühjahr angelegtes Gewässer im Naturschutzzentrum Bruchhausen gibt der bedrohten Kreuzkröte eine neue Kinderstube. Gleichzeitig entsteht ein barrierefreies Umweltbildungsprojekt.

Für Menschen wirkt es nicht besonders einladend oder ästhetisch, einen Badeteich stellen wir uns irgendwie anders vor. Doch was für uns nicht sonderlich attraktiv erscheinen mag, ist für Kreuzkröten ein wahres Paradies: Schotter, ein paar Äste, Wurzeln und Dachziegel als Versteckmöglichkeiten und algengrünes, möglichst muckelig warmes Wasser – mit einem Wasserstand, der nicht viel höher als der einer großen Pfütze ist.

Genau so ein Biotop haben die Kreuzkröten seit diesem Frühjahr im Garten des Naturschutzzentrums Bruchhausen. Künstlich angelegt auf einer Teichfolie, aber dafür sicher gegen Austrocknung. Eine Gefahr, die der Hochdahler Kreuzkrötenpopulation in den trockenen Sommern der letzten beiden Jahre zum Verhängnis wurde. Dabei ist es ohnehin schon nicht gut um die in Deutschland streng geschützte Amphibienart bestellt: Das Zuschütten von Kleingewässern, aber auch Müll, Dünger und Umweltgifte zerstört vielerorts ihren Lebensraum.