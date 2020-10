Erkrath nach der Kommunalwahl 2020 : Neuer Stadtrat tagt am 3. November

Erkrath Das Stadtparlament wächst von 40 auf 48 Mitglieder an. Stärkste Fraktion ist die CDU mit 18 Mandaten, zweitstärkste die Grünen, die zehn Mandate erreicht. Erstmals ist auch die AfD in den Erkrather Rat eingezogen.

Die CDU erreicht 37,96 Prozent und 18 Sitze, drei mehr als in der zu Ende gehenden Wahlperiode. Die Grünen konnten auf 20,54 Prozent erhöhen und haben jetzt zehn statt wie bisher sechs Sitze. Die SPD muss sich dagegen mit 16,13 Prozent und acht statt elf Sitzen begnügen, die BmU mit 11,93 Prozent und sechs statt sieben Sitzen. Jeweils zwei Sitze im Stadtrat nehmen künftig FDP, Linke und die erstmals im Erkrather Stadtrat vertretene AfD ein. Sie konnte vor allem in den Stimmbezirken Stadtweiher (19,95 Prozent) und Trills-Ost (11,3 Prozent) punkten. Die CDU wird weiterhin Hilfe von anderen Parteien brauchen, wenn sie Beschlüsse auf den Weg bringen will. Die Mehrheitsbeschaffung wird also nicht leichter und es bleibt weiterhin möglich, dass beispielsweise Grüne, SPD und BmU gemeinsam einen Beschluss durchsetzen.

Der öffentliche Teil der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Stadtrats am kommenden Dienstag, 3. November, in der Stadthalle an der Neanderstraße 58, wird um 17 Uhr beginnen. Dann steht zunächst einmal die Amtseinführung des Bürgermeisters auf der Tagesordnung, die in Erkrath aber nicht mehr als eine Formalität ist, das der alte Bürgermeister auch der neue ist. Denn Christoph Schultz ist am Wahlsonntag, 13. September,mit 61,5 Prozent im Amt bestätigt worden.