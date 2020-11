Alt-Erkrath : Neues Geschäft in der alten Gießerei

Concept Store mit Mode und mehr in der alten Gießerei. Foto: Kristof Puller

Erkrath Ein sogenannter Concept Store bietet ab sofort unter anderem Marken-Mode in Alt-Erkrath an. Die Düsseldorfer Mode-Agentur Igel hat sich dafür in der alten Gießerei Pose Marré niedergelassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hup) Mit einer Kombination von hochwertigen Marken und Sortimenten hat sich die Düsseldorfer Mode-Agentur Igel in der alten Gießerei Pose Marré in Alt-Erkrath niedergelassen. Im Englischen heißt dieser Mix „concept store“. Um sich vergrößern zu können, war die Düsseldorfer Mode-Agentur Igel auf der Suche nach neuen Räumen und wurde dabei Ende 2019 in Erkrath fündig. Dann ging es los mit Corona, aber Inhaber Detlef Igel und sein Team wollten nicht aufgeben und so entstand kurzerhand der Concept Store Alte Gießerei Igel. Die Räume gehören zur ehemaligen Metallgießerei Pose Marré. Um den Concept Store zu ermöglichen, wurde für die erste Etage eine Decke hinzugefügt und der Boden im Erdgeschoss aufgeschüttet. Wie viele andere musste auch die Agentur Igel angesichts der Corona-Krise kreativ werden. „Das Alltagsgeschäft lag auf Eis. Die Ware für den nächsten Kollektionsverkauf war bereits eingekauft, stattfinden konnte er aber nicht“, berichtet das Team. Dann hatte sie eine Idee: Um die Kollektionen trotzdem verkaufen zu können, konnte Interessenten via Internet einen Termin vereinbaren und vorbeikommen, inklusive einer Führung durch die Alte Gießerei.

Später kamen dann zur Mode auch noch Möbel, Parfums und Kaffeemaschinen und so entstand Schritt für Schritt der Concept Store. Auch für Männer soll es übrigens „eine große Auswahl an Kleidung mit guter Beratung“ geben. Neben dem Hauptpartner Drykorn sind derzeit unter anderem Schuhe von Copenhagen Studios, Hoodies und T-Shirts von Lola Clothing, Designer-Möbel von WUUD und Hautpflegeprodukte von Oskar im Store. Er soll jungen, selbstständigen Menschen mit interessanten Geschichten und guten Produkten eine Plattform bieten.