Neanderstraße in Erkrath : Auto brennt nach Defekt komplett aus

Erkrath Während der Lösch-, Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Neanderstraße zwischen den Einmündungen Nordstraße und Gink komplett gesperrt werden.

(RP) Am Mittwochnachmittag (14. Oktober 2020) hatte ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Kerpen bemerkt, dass sich im Motorraum seines Fahrzeugs Rauch entwickelte. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf der Neanderstraße in Richtung Düsseldorf unterwegs und stoppte sein Auto an der Bushaltestelle Rosenberg hinter einem am Ende der Bus-Bucht parkenden schwarzen Golf.