Streitthema in Hochdahl Neanderhöhe: Stadt verteilt Unterlagen für Bürgerentscheid

Die Abstimmungsbenachrichtigungen werden laut Stadt derzeit verteilt und bis zum 25. August allen Bürgern, die mit abstimmen dürfen, vorliegen. Die Stimmräume sind am Abstimmungstag von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Wer lieber per Brief abstimmen möchte, braucht vorab einen Stimmschein. Dieser kann durch Scannen des QR-Codes auf der Abstimmungsbenachrichtigung, online über ein Antragsformular auf der städtischen Homepage, per Mail an wahlen@erkrath.de, schriftlich per Post oder auch persönlich beim Wahlamt beantragt werden.