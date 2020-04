Offener Brief : Neanderhöhe: Bürger bitten Ratsfraktionen um Unterstützung für das Bürgerbegehren

(hup) Mit einem offenen Brief zum Bürgerbegehren „Erbbaurecht Neanderhöhe“ haben sich Sabine Börner, Philipp Kloevekorn und Elmar Stertenbrink jetzt an alle im Stadtrat vertretenen Fraktionen gewandt.

„Leider lässt unsere Verwaltung diese Hilfe eindeutig vermissen. Auf unser Schreiben von Anfang März an Bürgermeister Christoph Schultz haben wir trotz mehrmaliger Nachfrage erst nach fünf Wochen eine erste Reaktion erhalten. Auf die in diesem Schreiben beantragte Kostenschätzung, ohne die das Bürgerbegehren nichtdurchgeführt werden kann, warten wir noch immer“, beklagen Börner, Kloevekamp und Stertenbrink. Sie kritisieren zudem, dass die Verwaltung gleichzeitig die Vermarktung der Flächen „mit Hochdruck“ vorantreibe. So entstehe der Eindruck, dass das demokratische Bestreben der Bürger ausgebremst werde und schnellstmöglich im Schatten von Corona auf der Neanderhöhe Fakten geschaffen werden sollten.

„Auch wenn man unsere Meinung nicht teilen mag, so sollte man uns und den Bürgerinteressen, die wir vertreten, mit Fairness begegnen. Wir erwarten von der Verwaltung, dass in der Stadtratssitzung am 28. April über die Zulässigkeit unseres Bürgerbegehrens verbindlich abgestimmt wird. Gleichzeitig erwarten wir, dass die Verwaltung ihre Verkaufsbemühungen so lange einstellt, bis die Bürger sich äußern können“, heißt es in dem Brief an die Ratsfraktionen. Andernfalls würde in der Öffentlichkeitschnell der Eindruck entstehen, dass bürgerliches Engagement und demokratische Mitbestimmung in Erkrath nicht erwünscht seien.