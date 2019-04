Gegner geben Hoffnung nicht auf : Neanderhöhe – Initiative prüft rechtliche Schritte

Mit einem Transparent macht die Bürgerinitiative an der Neanderhöhe auf ihr Anliegen aufmerksam. Auch nach Ablehnung von Ratsbürgerentscheid und Bürgerbefragung durch den Rat will sie noch nicht aufgeben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Sprecher Wolfgang Sternberg hält weiteres Bürgerbegehren für denkbar. BmU sieht Fehler bei Initiative und Stadtverwaltung.

(arue) Nachdem der Rat der Stadt Erkrath ein Ratsbürgerbegehren sowie eine Bürgerbefragung zur geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets Neanderhöhe abgelehnt hat, will die Naturschutzgemeinschaft (NSG) Neandertal an ihrem Anliegen weiter festhalten. „Wir werden jetzt rechtliche Möglichkeiten prüfen, insbesondere in Bezug auf ein weiteres Bürgerbegehren“, sagt Wolfgang Sternberg. Die Bürgerinitiative habe bei den Unterschriftensammlungen so viel Zuspruch von Erkrather Bürgern erhalten, dass sie trotz der aktuell getroffenen politischen Entscheidung auf keinen Fall aufgeben wolle.