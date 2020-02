Umstrittenes Gewerbegebiet in Erkrath : Neanderhöhe: Bäume müssen weichen

Umstrittenes Gewerbegebiet in Erkrath

Erkrath Die ersten Arbeiten zur Erschließung des umstrittenen Gewerbegebietes starten.

(arue) An der Neanderhöhe beginnen am Dienstag, 25. Februar, erste Vorarbeiten zur äußeren Erschließung des geplanten Gewerbegebietes. Das teilt die Stadt Erkrath mit. Hierfür werden im Bereich der Hochdahler Straße (K21) insgesamt neun Bäume gefällt. Die Arbeiten sollen vor Beginn der Brutschutzzeit abgeschlossen sein.

Bündnis 90/Die Grünen kritisieren diese von der Stadt angekündigte Fällung von neun gesunden Bäumen auf der Hochdahler Straße am geplanten Gewerbegebiet Neanderhöhe: Sie sei nach Ansicht der Grünen „zumindest zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht notwendig“. Das teilen die Grünen in einer Presseerklärung mit.

Dazu Sabine Börner und Peter Knitsch, Sprecherin und Sprecher des Ortsverbandes: „Bürgermeister und Ratsmehrheit wollen damit frühzeitig Fakten schaffen, obwohl die Verlegung des Kanals frühestens im September beginnt. Zudem gibt es bislang keine Unternehmen mit konkreten Kaufabsichten, sondern lediglich eine unverbindliche Interessentenliste. Dies hat die Verwaltung auf unsere Anfrage hin noch am Dienstag in der Ratssitzung – bezeichnender Weise im nichtöffentlichen Teil – eingestanden. Da das naturschutzrechtliche Verbot der Beseitigung von Bäumen und Hecken am 30.September endet, ist das Fällen der Bäume zum jetzigen Zeitpunkt eher ein Symbol und keineswegs sachlich gerechtfertigt“.