Erkrath : Summer-Poolparty lockt fast 2000 Badegäste

Familie Off – Eva, Janne (6), Henri (8) und Svend (v.l.) – haben bei der Poolparty im Neanderbad mitgefeiert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Bei strahlendem Sonnenschein und heißen Temperaturen genießen die Besucher Spiel- und Spaßangebote im Neanderbad.

Die beiden jungen blonden Männer im blau-gelben Sportoutfit tanzen auf dem Freibadbeckenrand, bewegen sich gekonnt zu den Moves der lauten Technomusik. „Pool-Party NR 1“ steht auf der Rückseite ihrer T-Shirts und ihr jeweiliger Vorname, Tom und Lars. Die smarten Jungs, vielleicht Anfang 20, gehören zum Animations- und Discoteam der Firma „Zephyrus Bäder Events“ aus Bielefeld, die sich auf die Veranstaltung von Pool-Partys in Schwimmbädern spezialisiert hat, beide halten die Schnüre von Walking-Balls in den Händen, das sind diese riesigen durchsichtigen Bälle, in denen man über das Wasser laufen kann.