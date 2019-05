Freibadspaß in Erkrath : Neanderbad startet am 1. Juni in die Saison

Der Leiter des Neanderbads, Till Eckers, steht vor dem 25 Meter langen Außenbecken. Foto: Stadtwerke Erkrath

Erkrath Die Renovierung ist beendet, am kommenden Samstag ist Eröffnung. Für den 8. Juni ist eine Pfingst-Poolparty geplant.

(arue) Am Samstag, 1. Juni, startet das Neanderbad in die Freibadsaison. Dies berichtet Till Eckers, Leiter des Neanderbads. „Die Vorbereitungen für die Freiluftsaison sind abgeschlossen“, erläutert Eckers. „Wir freuen uns nun auf ein Schwimmvergnügen im Freien und hoffen auf viele warme Tage bis in den Herbst hinein.“

Wie in den vergangenen Jahren, so wird das 25-Meter-Außenbecken nur an Tagen mit einer zu erwartenden Tageshöchsttemperatur von über 18 Grad Celsius geöffnet. „Die Abdeckplane für das Außenbecken reduziert den Energieeinsatz und macht unser heute schon klimaneutrales Bad noch umweltfreundlicher“, erklärt Eckers.

An Christi Himmelfahrt, also Donnerstag, 30. Mai, ist das Bad von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Am Samstag, 8. Juni, gibt es im Neanderbad eine spaßige Pfingst-Poolparty. Sie läuft von 13 bis 18 Uhr. Am Pfingstsonntag und Pfingstmontag hat das Bad von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Die Stadtwerke Erkrath leiten und betreiben das beliebte Neanderbad in Erkrath komplett selbst. Auf einer Gesamtfläche von 4900 Quadratmetern und einer Grundstücksfläche von 20.000 Quadratmetern bietet das moderne Hallen- und Freibad das ganze Jahr über jede Menge Schwimm- und Freizeitspaß. Im vergangenen Jahr besuchten 312.114 Badegäste das Neanderbad. Es ist ist klimaneutral und somit eines der umweltfreundlichsten in Deutschland.

Weitere Informationen unter www.neanderbad.de.

