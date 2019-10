Freizeitspaß in Erkrath : Neanderbad öffnet in den Ferien auch montags

Erkrath Die Stadtwerke bieten ein buntes Animationsprogramm und Spielenachmittage

(RP) In den Herbstferien öffnet das Neanderbad an der Hochdahler Straße 145 auch montags von 11 bis 21 Uhr. An den übrigen Tagen kann dienstags, mittwochs und freitags wie gewohnt von 6.30 bis 21 Uhr und donnerstags von 6.30 bis 20 Uhr geschwommen werden. An den Wochenenden ist das Freizeitbad von 8 bis 20 Uhr geöffnet.