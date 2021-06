Schwimmen in Erkrath : Neanderbad könnte am 15. Juni wieder öffnen

Erkrath Liegt der Inzidenzwert fünf Tage lang stabil unter 50, werden Hallen- und Freibad wieder für den Betrieb unter Corona-Bedingungen freigegeben. Vorab muss eine Schwimmzeit gebucht werden.

(hup) Das Trockenschwimmen hat bald ein Ende: Hinter den Kulissen des Neanderbads an der Hochdahler Straße laufen die Vorbereitungen für den Neustart, wie Leiter Lars Glörfeld berichtet. Alle Becken im Innen- und Außenbereich sind mit Wasser gefüllt und für kommenden Freitag wird das Ergebnis der Wasseranalyse erwartet. Gibt es grünes Licht, werde das Bad in der nächsten Woche komplett betriebsfertig gemacht, inklusive Schulungen der aus der Kurzarbeit zurückgerufenen Mitarbeiter. Läuft alles nach Plan, könnte der Betrieb laut Glörfeld am 15. Juni wieder starten, für Schulen und Vereine bereits am Montag, 14. Juni. Wie bereits vor dem Lockdown bleiben die Solarien noch geschlossen und es muss vorab eine feste Schwimmzeit via Internet gebucht werden (Frühschwimmer ab 6.30 Uhr können vor Ort buchen). Seine Bahnen ziehen darf nur, wer einen gültigen negativen Coronatest vorweisen kann, genesen oder geimpft ist. Voraussetzung für den Neustart Mitte Juni ist, dass der Inzidenzwert dann seit fünf Tagen stabil unter 50 liegt. Aktuell liegt er im Kreis Mettmann bei 55,4.