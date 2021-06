Erkrath : Neanderbad kann doch noch nicht öffnen

Erkrath Am 15. Juni sollte der Schwimmbetrieb an der Hochdahler Straße endlich wieder losgehen. Doch jetzt melden die Stadtwerke technische Probleme.

(hup) Ausgerechnet jetzt, da die Temperaturen steigen und die Badelust wecken, wird das Neanderbad an der Hochdahler Straße von technischen Problemen geplagt. „Das Bad ist jetzt 15 Jahre alt, da tauchen schon mal Probleme auf, mit denen man so nicht rechnet“, sagt der neue Leiter Lars Glörsfeld. Auch er ist enttäuscht, dass es nach der langen Corona-Pause nicht wie geplant am 15. Juni mit dem Betrieb von Hallen- und Freibald losgehen kann.