Erkrath : Mit Kunst gegen den Corona-Blues

Erkrath Der Erk@Art der Stadt gibt es jetzt digital, die private Neanderart Group baut eine neue Ausstellung im Gebäude der Kreispolizei auf, filmt die Arbeiten und stellt das Ergebnis ins Netz.

Etwa ein Jahr lang hing die Ausstellung mit Arbeiten der heimischen Künstlervereinigung Neanderart Group bereits unverändert in den Fluren der Kreispolizeibehörde in Mettmann – höchste Zeit, die kreativen Tapeten zu wechseln. Corona, wer sonst, war schuld an dieser unfreiwilligen Dauer-Ausstellung, die jetzt neuen, frischen Bildern und Fotografien Platz gemacht hat.

Nicht nur an größeren Ausstellungen fehlte es Corona-bedingt im vergangenen Jahr. Auch die Quick-Art-Präsentationen im Stadthallen-Foyer konnten nicht in gewohnter Zahl stattfinden, da es dort so gut wie keine größeren Veranstaltungen gab. „Diese kleinen Präsentations- und Verkaufsstände kommen bei den Theaterbesuchern sehr gut an, viele haben zum Beispiel etwas zum Verschenken mitgenommen“, berichtet Ralf Buchholz.