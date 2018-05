Erkrath: Naturschützer wider Willen

Erkrath Auf dem Gelände des TSCU leben jetzt Einsiedlerbienen. Die Tennisspieler nehmen es gelassen.

Zum Start der Sommersaison müssen sich die Sportler des TSCU mit neuen Nachbarn anfreunden: Einsiedlerbienen haben sich die Tennisanlage als neue Niststätte ausgesucht. Zwei Erdwälle zwischen den Tennisplätzen haben die Insekten mit Beschlag belegt, mehrere hunderte summen dort momentan herum. Für die Tennisspieler war das zunächst eine beunruhigende Situation. "Wir hatten schon überlegt, einen Kammerjäger zu engagieren", berichtet Pressewart Thomas Vogel. Die Bienen fliegen nämlich über die Wege und teilweise auch über die Plätze. "Dann haben wir aber erfahren, dass die Wildbienen unter Naturschutz stehen. Loswerden konnten wir sie also nicht."

Im Verein beschloss man daher, mehr über die Bienen herauszufinden. Rat suchten sich Vogel und Beiratsmitglied Ernst Becker beim Naturschutzzentrum Bruchhausen. Von der Leiterin Karin Blomenkamp erfuhren sie, dass sie mit den Einsiedlerbienen recht umgängliche neue Nachbarn haben. "Frau Blomenkamp erzählte uns, wie wichtig die Wildbienen sind. Sie sind deutlich produktiver als die Honigbienen und bestäuben fast doppelt so viele Pflanzen", so Vogel. Außerdem sei jede Wildbienenart auf bestimmte Pflanzen spezialisiert, so dass man sich um den Erhalt der Bienenarten sorgen müsse.