Nahverkehr in Erkrath : Platzprobleme an der Haltestelle Friedhof

Gerade erst umgebaut, aber immer noch kurz: Die Bushaltestelle Friedhof an der Kreuzstraße in Erkrath. Da die Rheinbahn auf der Linie O6 häufig Gelenkbusse einsetzt, können Fahrgäste die hintere Tür nicht nutzen. Foto: Detlef Ehlert

Erkrath Die SPD kritisiert, dass die Bussteige an der Kreuzstraße zu kurz sind für Gelenkbusse. Zudem wurden die Bürgersteige angehoben, nicht aber die Sitze in den Wartehäuschen. Letzteres sei in Arbeit, Erstes nicht zu ändern, heißt es.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

Die gute Nachricht vorab: Auf der Rheinbahn Buslinie O6 in Erkrath sind oftmals so viele Passagiere unterwegs, dass sich der Einsatz längerer Gelenkbusse lohnt. Doch ausgerechnet das verwandelt sich nach einer Beobachtung von Uli Schimschock, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, an der Haltestelle Friedhof in einen Nachteil für Fahrgäste und für den Verkehr: „Die Haltestelle wurde gerade erst umgebaut, um das Ein- und Aussteigen barrierefrei zu ermöglichen. Doch nun passen die langen Busse nicht mehr in die Haltestelle hinein.“ So schildern es die Fahrgäste: Man könne durch die vordere und bestenfalls die mittlere Bustür aussteigen. Die hintere Tür kann bei den längeren Gelenkbussen nicht genutzt werden, weil das Heck des Busses keinen Platz an der Haltestelle findet.

Mindestens einmal, so schildert es eine gehbehinderte Frau, sei ein Bus einfach durchgefahren – ob aus diesem Grund, ist ungewiss. Im Alltagsbetrieb müsse ein für die örtliche Haltestelle zu langer Gelenkbus auf der Schlüterstraße die Linksabbiegerspur mitbenutzen, um scharf nach rechts abbiegen und anhalten zu können oder der Fahrer müsse auf der Kreuzstraße in den Gegenverkehr ausscheren. Die SPD Erkrath spricht davon, dass die Haltestelle besser hätte verlegt werden sollen, als sie umzurüsten, den Platzmangel aber gar nicht zu beseitigen.

Info Zieldatum für barriere-freien Nahverkehr Grundlage Mit der Veränderung des Personenbeförderungsgesetzes besteht seit dem 1. Januar 2013 die Verpflichtung, die Belange der in ihrer Mobilität und sensorisch eingeschränkten Menschen besser zu berücksichtigen. Bis 1. Januar 2022 soll der ÖPNV barrierefrei nutzbar sein.

Da die Kreuzstraße eine Kreisstraße ist, hat das Straßenbauamt des Kreises die Zuständigkeit für den eigentlich barrierefreien Umbau der Haltestelle Friedhof in beide Fahrtrichtung. Auf Nachfrage lautet die Antwort aus dem Straßenbauamt des Kreises Mettmann: Das Problem sei an dieser Stelle schon vor dem Umbau der Bushaltestelle auf einen höheren Bürgersteig bekannt gewesen. Die örtlichen Gegebenheiten und Grundeigentumsverhältnisse hätten aber schlicht keine andere Lösung zugelassen. Übersetzt in einfache Worte: Man hätte Grund und Boden eines ansässigen Unternehmens mitnutzen müssen. Zudem setze eine Böschung einem großzügigen Ausbau enge Grenzen. Da die vordere und mittlere Tür der Gelenkbusse nutzbar blieben, haben sich die Bauverantwortlichen des Kreises offenbar für einen pragmatischen Kompromiss entschieden – den SPD-Mann Uli Schimschock nun kritisiert und Abhilfe fordert. Er hat sich deshalb an den Vorsitzenden des Bauausschusses im Kreistag gewandt, mit der Bitte um Abhilfe. Dabei hat er es mit einem Parteifreund zu tun: Der Erkrather SPD-Fraktionsvorsitzende Detlef Ehlert ist zugleich Vorsitzender des Kreis-Bauausschusses.