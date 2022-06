Modische Zeitreise und tolle alte Autos : Petticoats und PS im Rosenhof

Info

Einrichtung An elf Standorten bundesweit gibt es Standorte der Seniorenresidenzen, in Erkrath befinden sich in Alt-Erkrath sowie in Hochdahl je eine Anlage. An der Düsseldorfer Straße stehen 274 Appartements und 46 Pflegeplätze zur Verfügung, an der Sedentaler Straße gibt 244 Apartments und 45 Pflegeplätze. Die Anlage in Alt-Erkrath, Baujahr 1984, eignet sich für Interessenten, die gern in einer grünen und ruhigen Umgebung leben. In Hochdahl, Baujahr 1978, liegen der Markt mit den Geschäften und Ärzten in unmittelbar erreichbarer Spaziergehentfernung.