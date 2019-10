Planetarium Erkrath-Hochdahl : Nachmittag für große und kleinere Sternegucker

Erkrath (RP) Zu einer gemeinsamen Veranstaltung laden Volkshochschule und Planetarium Hochdahl für Sonntag, 3. November, 16 bis 19 Uhr, ein. Titel: Weit da draußen – wie sich die UNO um den Weltraum kümmert und was Weltraumwetter ist.

Der Nachmittag für große und kleinere Sternengucker besteht aus einer filmischen Einführung in die Sonnenaktivitäten im Planetarium, einem interaktiven Vortrag über „Weltraumwetter“ und einer Information zur Fahrt zum Weltraumbüro der UNO im Herbst 2020 nach Wien mit der Volkshochschule Erkrath. In den Pausen können am Computer eigene Weltraumerkundungen vorgenommen werden. Kosten: Einzelticket zwölf Euro, Familienkarte (ein Erwachsener, zwei Kinder) 20 Euro. Kaffee und Kuchen gibt es zum Selbstkostenpreis. Anmeldung: Mail an vhs@erkrath.de, www.vhs-erkrath.de, Veranstaltungsnummer 192-1010