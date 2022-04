Nachhaltigkeit in Erkrath: Fernwärme soll 2030 klimaneutral sein.

ERKRATH Über den Weg zum Ziel muss noch ein Strategieteam diskutieren. Am Ende des Jahrzehnts soll auf fossile Brennstoffe verzichtet werden.

Die Europäische Union hat ihre Klimaneutralität bis 2050 gesetzlich verankert. „Wie schnell der Ausstoß von klimaschädlichen Gasen reduziert werden soll, ist die entscheidende Frage“, sagte Grünen-Fraktionschef Peter Knitsch in der Aufsichtsratssitzung. Das gehe nicht von heute auf morgen, sondern sei ein Prozess. „2050 wird kein Schalter umgelegt. Sondern die Frage ist, wie viel CO 2 wir schon auf dem Weg dorthin einsparen“, so Knitsch. Wenn die Welt weitermache wie bisher, sei das CO 2 -Budget bereits 2030 verbraucht. „Umso mehr müssen wir bemüht sein, unsere Ziele in Erkrath zu erreichen.“ Dabei sei die Fernwärme ein wesentlicher Faktor. Die Grünen schlugen vor, „eine möglichst schnelle Reduktion der CO 2 -Emissionen“ und eine „vollständige Dekarbonisierung und Umstellung auf erneuerbare Energien“ spätestens für das Jahr 2030 „vorzusehen“.