Erkrath : Nach Unfall: Hund sucht Herrchen

(arue) Die Polizei sucht nach dem Eigentümer eines Hundes, der am Samstag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, geschah der Unfall gegen 20.10 Uhr auf der Straße Kemperdick nahe dem Übergang zur Hochdahler Straße in Hilden. Der Fahrer eines Porsche Carrera S4 aus Wuppertal konnte dem Tier nicht ausweichen, als dieses scheinbar herrenlos auf die Fahrbahn lief. Die Mischlingshündin wurde beim Zusammenstoß nur touchiert und leicht verletzt. Unfallbeteiligte brachten sie sofort in eine Tierklinik. Dort wurden aber nur leichte Prellungen festgestellt. Die weiße Mischlingshündin trug am Tag des Unfalles ein gerissenes Antibellhalsband ohne Hundemarke und weist Stallgeruch auf. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02104 9480-6450 entgegen.