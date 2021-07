Experte warnt nach Baustellenunfall in Erkrath : Wer sich selber eine Grube gräbt, muss auf die Statik achten

Experte warnt nach Baustellenunfall in Erkrath

Rettung eines Verschütteten am Wochenende. Foto: FW Erkrath

Erkrath Ein Experte der Bauberufsgenossenschaft warnt nach dem scheren Unfall in Erkrath: Ab einer Tiefe von 1,25 Meter müssen die Seitenwände abgestützt werden. Ansonsten droht der Einsturz.

Häuslebauer und Heimwerker graben oft viel zu leichtsinnig auf ihren Grundstücken; Gräben zum Beispiel, um eine Hauswand trocken zu legen. Dass dabei am vergangenen Wochenende in Erkrath ein Mann verschüttet wurde, erst nach zwei Stunden von der Feuerwehr ausgebuddelt werden konnte und per Rettungshubschrauber transportiert werden musste, überrascht Ulf Spod nicht. Der stellvertretende Referatsleiter für Tiefbau bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft sagt, zu Baugruben und Gräben gibt es die ganz klar formulierte DIN 4124. Sie ist auch für alle Selbermacher, Heimwerker und Häuslebauer verpflichtend. Und besagt: Ab einer Tiefe von 1,25 Meter muss ein Graben oder eine Grube fachgerecht abgestützt und gesichert werden, damit kein Erdreich nachrutscht und Arbeitende verschüttet.