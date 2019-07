Erkrath : Kita-Brand: Stadt erwägt Überwachung

Nicht mehr betriebsbereit: Die Nachlöscharbeiten an der Kita Kempener Straße hatten bis nach 3 Uhr in der Nacht zu Sonntag angedauert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Derzeit ist jedoch noch nicht geklärt, ob es sich wie bei der Grundschule Sandheide um Brandstiftung handelt.

Nach dem zweiten Großbrand mit Millionenschaden innerhalb kurzer Zeit wird in der Stadtverwaltung auch über die Sicherung von Gebäuden nachgedacht. Es gebe derzeit diverse Überlegungen in Abstimmung mit der Polizei, sagt Sprecher Thomas Laxa auf Anfrage unserer Redaktion. Eine Möglichkeit, die erwogen werde, sei das Aufstellen von Überwachungskameras an städtischen Gebäuden.

Die Verwaltung will jedoch erst die laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen abwarten. Denn noch ist nicht geklärt, ob es sich wie bei der Grundschule Sandheide Anfang Juni auch bei der drei Kilometer entfernten Lummerland-Kita Kempen um Brandstiftung handelt. Der Verdacht liege allerdings nahe, hatte der Beigeordnete Fabian Schmidt unmittelbar nach dem Brand am Samstagabend eingeräumt. Sollte sich das bestätigen, werde die Stadt wie bei der Grundschule eine Prämie für Hinweise ausloben, die zur Ergreifung des oder der Schuldigen führen. Für Hinweise zum Grundschulbrand wurden 5000 Euro ausgesetzt – bislang allerdings ohne Erfolg.

Info Spenden sind jetzt willkommen Um die zerstörten Materialien schnellstmöglich ersetzen zu können, ist die Kita für jede Unterstützung dankbar. Wer helfen will, kann unter dem Verwendungszweck „Spende Kita Lummerland“ über IBAN DE42 3015 0200 0002 0353 01 direkt an die Awo Kreis Mettmann gGmbH spenden. Sachspenden können per Mail an fz-kempen@awo-kreis-mettmann.de angeboten werden.

Nicht nur die polizeilichen Ermittlungen laufen auf Hochtouren, auch die Aufrechterhaltung des Kitabetriebs für 83 Kinder über die kurzfristig eingerichtete Notbetreuung hinaus muss zügig organisiert werden. „Wir sind derzeit komplett in die Umstrukturierung des Betriebs eingebunden. Wie und wo geht es ab dem 19. August, also nach den Kitaferien, weiter, das sind jetzt die Kernfragen“, berichtet Ulrich Hoeck von der Arbeiterwohlfahrt Mettmann, die Trägerin der Einrichtung ist. Gelände und Gebäude gehören der Stadt.

„Wir gehen davon aus, dass es eine vorübergehende Containerlösung gibt, wie sie in anderen Kitas schon erprobt ist. Als Standort hat die Stadtverwaltung den nahegelegenen Bolzplatz im Auge“, sagt Hoeck, der seit Samstagabend in engem Austausch mit der Verwaltung ist. Sie hat bereits zugesagt, die Einrichtung am alten Standort neu aufbauen zu wollen.

Über verschärfte Sicherheitsvorkehrungen in ihren Kitas – 22 sind es kreisweit – denke die Awo derzeit allerdings nicht nach, sagt Hoeck, und erläutert: „Wenn es in sich in Erkrath tatsächlich um Brandstiftung handeln sollte, ist das erst einmal ein lokales Problem. Unsere Einrichtungen sind gut gesichert. Und potenzielle Brandstifter werden meiner Meinung nach nicht durch Videoüberwachung aufgehalten.“ Der Brand könne auch eine technische Ursache haben, denn in der Kita gebe es wie in vergleichbaren Einrichtungen auch diverse elektronische Geräte. „Die lassen wir aber regelmäßig überprüfen, in Erkrath zuletzt vor zwei Wochen“, informiert Ulrich Hoeck.