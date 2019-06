Sandheide : Nach Großbrand: Stadt lässt Boden auf Schadstoffe prüfen

In der Grundschule Sandheide war am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen, mehr als 150 Kräfte der Feuerwehr, Polizei sowie des Roten Kreuzes waren im Einsatz. Foto: Patrick Schüller

Erkrath (RP) Nach dem Brand der Grundschule Sandheide hat die Stadt im Umfeld Bodenproben entnehmen lassen, um sicherzustellen, dass sich nach der starken Rauch- und Rußentwicklung in der Brandnacht keine Schadstoffe dort abgesetzt haben.

Dies betrifft vor allem zwei Kindertagesstätten sowie zwei Spielplätze, die sich in der Nähe des abgebrannten Gebäudes befinden. Die Ergebnisse der Proben sollen in etwa einer Woche vorliegen. Die beiden Spielplätze bleiben bis zur endgültigen Klärung gesperrt, während in den Kitas das Außengelände unter verstärkter Aufsicht der Fachkräfte genutzt werden darf. Auch für Sandkästen auf Privatgrundstücken gilt: Bis die Ergebnisse vorliegen, sollten Kinder keinen Sand in den Mund nehmen und sich regelmäßig die Hände waschen. Bürger, die im Garten Obst und Gemüse anpflanzen, sollten ebenfalls die Ergebnisse abwarten, empfiehlt der städtische Umwelt-Sachgebietsleiter Kristian Kuylaars: „Bei Obst von Bäumen und Sträuchern reicht gründliches Waschen, die meisten sind momentan ja noch gar nicht reif. Für Gemüse, das im Boden wächst, warten wir noch die Laborergebnisse ab, aber ich bin optimistisch, dass der Boden nicht belastet wurde.“ Bei einer ersten oberflächlichen Untersuchung der Umgebung konnten Stadt und Feuerwehr keine Ablagerung von Ruß oder Staub feststellen. In der Grundschule Sandheide war am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen, mehr als 150 Kräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie des Roten Kreuzes waren im Einsatz. Das Gebäude ist komplett ausgebrannt, die Ursache ist noch nicht geklärt.